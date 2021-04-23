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“الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا.. وتُعلن تسجيل ( 1055) حالة مؤكدة

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استشارية أمراض مُعدية توجه نصيحة لمتلقي لقاح “كورونا”

استشارية أمراض مُعدية توجه نصيحة لمتلقي لقاح “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=975711
المناطق - الرياض:

قالت استشارية أمراض معدية، إنه يجب على مَن يتلقون لقاح “كورونا” الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.    

وأضافت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة مها العلاوي، أن التطعيم ضد “كورونا” لا يعني عدم الإصابة به في الأيام الأولى أو عدم التسبب بنقل الفيروس للآخرين.    

ودعت إلى تكثيف التوعية بأهمية اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية في المناطق التي يزداد بها انتشار العدوى، منوهةً إلى نجاح التجربة البريطانية في خفض معدلات الحالات الحرجة والوفيات من خلال زيادة أعمال التطعيم.  

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