خبير فلكي: شهر رمضان سيأتي في الشتاء بعد 3 سنوات ويتوالى خلاله 9 أعوام

المناطق - الرياض:

أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن شهر رمضان المبارك سيتزامن دخوله مع نهاية فصل الشتاء بعد مرور 3 سنوات من الآن، وسيستمر في هذا الفصل لمدة 9 سنوات.

وأوضح الزعاق أن رمضان يطوف على الفصول كل 33 عاماً مرة واحدة، ويتأخر في عام عن فصله 11 يوماً، ففي هذه السنة دخل علينا في الربيع وسيستمر كذلك لمدة 3 سنوات، وبعدها يدخل علينا في الشتاء.

وبين، أن أعوام 1447 و1448 و1449 الهجرية، سيكون رمضان في شدة الشتاء، وبعدها يبدأ يخرج من هذا الفصل.

ولفت إلى أن رمضان سمي بذلك نسبة إلى رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها، ففي زمن العرب القدماء كان يقع في شدة الحر ولا يتغير، وقيل إنه سمي بذلك بسبب شدة حرارة جوف الإنسان جراء الجوع والعطش.

وفقًا لـ “العربية”