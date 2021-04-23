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الحذيفي في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي: محاسبة النفس، والاجتهاد في الطاعات والازدياد من الحسنات، والمحافظة على ما أعانه الله عليه ووفق من العمل الصالح، والحذر من مبطلات الطاعات هو عين السعادة والفلاح في الحياة وبعد الممات

الحذيفي في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي: محاسبة النفس، والاجتهاد في الطاعات والازدياد من الحسنات، والمحافظة على ما أعانه الله عليه ووفق من العمل الصالح، والحذر من مبطلات الطاعات هو عين السعادة والفلاح في الحياة وبعد الممات

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إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان والقبض على (5) متهمين

إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان والقبض على (5) متهمين
http://almnatiq.net/?p=975739
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

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