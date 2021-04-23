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“الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا.. وتُعلن تسجيل ( 1055) حالة مؤكدة

بدء الدراسة الأولية للشارة الخشبية في لجنة تنمية الشرافاء

بدء الدراسة الأولية للشارة الخشبية في لجنة تنمية الشرافاء

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بدء الدراسة الأولية للشارة الخشبية في لجنة تنمية الشرافاء

بدء الدراسة الأولية للشارة الخشبية في لجنة تنمية الشرافاء
http://almnatiq.net/?p=975764
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

بدأت يوم أمس الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي تُنظمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرفاء في محافظة وادي الدواسر بمشاركة 20 دارساً ، حرصت اللجنة فيها على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وأوضح قائد الدراسة إبراهيم بن سعد آل عمران ، أن الدراسة التي تستمر حتى يوم غدٍ السبت تتضمن عددٍ من الجلسات التدريبية النظرية والتدريب العملي ، حيث تلقى الدارسين جلسة في يوم الافتتاح عن الحركة الكشفية تضمنت تعريفها وأهدافها ومبادؤها ووسائلها وتنظيمها ، وجلسة عن الطريقة الكشفية ومفهوم عام عن الوعد والقانون الكشفي ، و الهيكل التنظيمي لجمعية الكشافة العربية السعودية ، كما تتضمن الدراسة جلسات تشمل تاريخ الحركة الكشفية عالمياً وعربياً ومحلياً بالإضافة ، ومكونات والوان الزي الكشفي وشارات الكشافة  . 

وفي الجانب العملي سيمارس الدارسين في اليوم الأخير من الدراسة التقاليد الكشفية وتتضمن النداءات والتشكيلات والزيارات الصباحية والاصطفاف وتحية العلم الوطني ، وتختتم الدراسة بمخيم تُطبق فيه الاسس الكشفية كالطهي الخلوي وايقاد النار والعقد والربطات الكشفية . 

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