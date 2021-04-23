حملة “إفطارك في مكانك” تواصل توزيع الإفطار على الصائمين في البكيرية

البكيرية - محمد المسلم

تواصل حملة ” إفطارك في مكانك ” الثانية بمحافظة البكيرية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لتوزيع الإفطار الرمضاني على الصائمين، والتي تشرف عليها لجنة أهالي البكيرية بموافقة من سمو أمير منطقة القصيم – حفظه الله – وتنفذها جمعية البر الخيرية وبالتعاون مع جمعية بنون وجمعية رؤية النسائية ولجنة التنمية الاجتماعية ممثلة بفريق سواعد التنمية التطوعي ولجنة شباب البكيرية ومكتب الجاليات.

وأوضح نائب رئيس لجنة أهالي البكيرية الدكتور عبدالله بن علي المحسن المشرف على الحملة أن الحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للعام الثاني على التوالي تهدف إلى استمرار تنفيذ مشاريع إفطار الصائمين في المنطقة حسب ما تقتضيه المرحلة لتفادي إنتشار فيروس كورونا وعدم توقف هذا العمل الخيري وإيصال وجبات الإفطار إلى المستفيدين من الأسر المتعففة والمحتاجين إلى مقر إقامتهم, مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية حفاظاً على صحة الجميع.وبين رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية الأستاذ أحمد بن محمد النملة أن حملة “إفطارك في مكانك” استفاد منها العديد من المحتاجين والمتضررين من الأسر والعمالة في عدد من المواقع بالمحافظة، مشيراً لمشاركة عدد من الجهات الخيرية والتطوعية في التوزيع .وقدم “النملة” ، شكره لسمو أمير منطقة القصيم على إطلاق الحملة الثانية ، التي تعكس حرص سموه على مواصلة تقديم العمل الخيري في المنطقة وإيصال الإفطار للمستفيدين في مكانهم، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، كما شكر لجنة الأهالي على دعمهم وجهودهم وعلى رأسهم رئيس اللجنة المهندس علي بن محمد السويلم ،ونائبه د. عبدالله المحسن المشرف على الحملة واللجنة الاشرافية والجهات المشاركة داعيا الله – عز وجل – أن تحقق الحملة أهدافها .