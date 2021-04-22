احدث الأخبار

محافظة سميراء تفعل حملة الخوارج شرار الخلق
منطقة حائل
 “التعاون الإسلامي” تستنكر بشدة المحاولات الحوثية الفاشلة بإطلاق ثلاث مسيرات مفخخة باتجاه المملكة
أبرز المواد
 الاعلامي “المبارك” سفيراً لـ”نقاء” لمكافحة التدخين
مجتمع المناطق
 حملة “إفطارك في مكانك” تواصل توزيع الإفطار على الصائمين في البكيرية
منطقة القصيم
 بدء الدراسة الأولية للشارة الخشبية في لجنة تنمية الشرافاء
منطقة الرياض
 المرأة السعودية تُسهم في الحراك الاقتصادي والتنموي للمملكة وفق رؤية 2030
أبرز المواد
 المملكة تؤكد ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق مع إيران ‏بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ ‏إجراءات الرصد والمراقبة لمنعها من ‏الحصول على السلاح النووي
أبرز المواد
 إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان والقبض على (5) متهمين
أبرز المواد
 طلعة ثانية فوق المريخ لمروحية “ناسا” أعلى وأطول من الأولى
أبرز المواد
 بالقوة والدبلوماسية.. روسيا تعزز أدوارها في صراعات الشرق الأوسط
أبرز المواد
 موسكو لواشنطن: لا تدخل في الشؤون الداخلية.. بضمانات
أبرز المواد
 ثقب “يونيكورن” الأسود ربما يكون أصغر ثقوب مجرة درب التبانة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا.. وتُعلن تسجيل ( 1055) حالة مؤكدة

محافظة سميراء تفعل حملة الخوارج شرار الخلق

محافظة سميراء تفعل حملة الخوارج شرار الخلق

منطقة حائل
“التعاون الإسلامي” تستنكر بشدة المحاولات الحوثية الفاشلة بإطلاق ثلاث مسيرات مفخخة باتجاه المملكة

“التعاون الإسلامي” تستنكر بشدة المحاولات الحوثية الفاشلة بإطلاق ثلاث مسيرات مفخخة باتجاه المملكة

أبرز المواد
الاعلامي “المبارك” سفيراً لـ”نقاء” لمكافحة التدخين

الاعلامي “المبارك” سفيراً لـ”نقاء” لمكافحة التدخين

مجتمع المناطق
حملة “إفطارك في مكانك” تواصل توزيع الإفطار على الصائمين في البكيرية

حملة “إفطارك في مكانك” تواصل توزيع الإفطار على الصائمين في البكيرية

منطقة القصيم

محافظة سميراء تفعل حملة الخوارج شرار الخلق

محافظة سميراء تفعل حملة الخوارج شرار الخلق
http://almnatiq.net/?p=975779
المناطق - حائل

واصل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل تفعيل حملة (الخوارج شرار الخلق).
وتهدف الحملة إلى التعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج.
وتتضمن الحملة نشر مواد توعوية عبر الشاشات الرقمية، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية على الأرصفة والشوارع الرئيسية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية في مدينة حائل والمحافظات التابعه لها .
من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة حائل الشيخ صالح بن علي الزبيدي أن هذه الحملات تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها وتحقيقاً لرسالتها وأن هذه الحملات الهامة تأتي بمتابعة ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله .

روابط ذات صلة

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي حائل وتبوك

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي حائل وتبوك
أمين حائل يدشن حملة ” أنا ممتثل ” في مدن ومحافظات المنطقة

أمين حائل يدشن حملة ” أنا ممتثل ” في مدن ومحافظات المنطقة
نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*