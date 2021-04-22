محافظة سميراء تفعل حملة الخوارج شرار الخلق

المناطق - حائل

واصل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل تفعيل حملة (الخوارج شرار الخلق).

وتهدف الحملة إلى التعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج.

وتتضمن الحملة نشر مواد توعوية عبر الشاشات الرقمية، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية على الأرصفة والشوارع الرئيسية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية في مدينة حائل والمحافظات التابعه لها .

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة حائل الشيخ صالح بن علي الزبيدي أن هذه الحملات تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها وتحقيقاً لرسالتها وأن هذه الحملات الهامة تأتي بمتابعة ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله .