صحة الشرقية تواصل حملتها التوعوية “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك” بالدمام

المناطق – فتحيه عبدالله

استمراراً للحملة التوعوية “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك” التي تنفذها صحة الشرقية بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والموجهة لأهالي المنطقة الشرقية، لتوعيتهم بضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، واصلت صحة الشرقية ممثلة بإدارة الصحة العامة والتواصل والعلاقات جولاتها التوعوية في أحد الأسواق التجارية(سوق الحب) بمدينة الدمام مساء الخميس وبمشاركة الفرق التطوعية وشرطة مدينة الدمام بالتعاون مع جمعية الجاليات والدعوة والإرشاد

واشتملت الجولات الميدانية من عدة فرق على توعية أصحاب المحلات والعاملين فيها بعدة لغات والتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال تطبيق توكلنا وأيضا فحص الحرارة والتباعد الاجتماعي وحثهم على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

وأكدت صحة الشرقية على استمرار الجولات التوعوية للحملة تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان