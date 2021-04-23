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المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
صحة الشرقية تواصل حملتها التوعوية “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك” بالدمام

صحة الشرقية تواصل حملتها التوعوية “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك” بالدمام

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الحذيفي في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي: محاسبة النفس، والاجتهاد في الطاعات والازدياد من الحسنات، والمحافظة على ما أعانه الله عليه ووفق من العمل الصالح، والحذر من مبطلات الطاعات هو عين السعادة والفلاح في الحياة وبعد الممات

الحذيفي في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي: محاسبة النفس، والاجتهاد في الطاعات والازدياد من الحسنات، والمحافظة على ما أعانه الله عليه ووفق من العمل الصالح، والحذر من مبطلات الطاعات هو عين السعادة والفلاح في الحياة وبعد الممات

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غزاوي في خطبة الجمعة بـ المسجد الحرام: تيسير الإسلام يتجلى في أحكام الصيام

غزاوي في خطبة الجمعة بـ المسجد الحرام: تيسير الإسلام يتجلى في أحكام الصيام

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المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=975791
المناطق - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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