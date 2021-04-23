احدث الأخبار

خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في معرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام
محليات
 المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من يوم الأحد
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 صحة الشرقية تواصل حملتها التوعوية “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك” بالدمام
المنطقة الشرقية
 الحذيفي في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي: محاسبة النفس، والاجتهاد في الطاعات والازدياد من الحسنات، والمحافظة على ما أعانه الله عليه ووفق من العمل الصالح، والحذر من مبطلات الطاعات هو عين السعادة والفلاح في الحياة وبعد الممات
أبرز المواد
 غزاوي في خطبة الجمعة بـ المسجد الحرام: تيسير الإسلام يتجلى في أحكام الصيام
أبرز المواد
 محافظة سميراء تفعل حملة الخوارج شرار الخلق
منطقة حائل
 “التعاون الإسلامي” تستنكر بشدة المحاولات الحوثية الفاشلة بإطلاق ثلاث مسيرات مفخخة باتجاه المملكة
أبرز المواد
 الاعلامي “المبارك” سفيراً لـ”نقاء” لمكافحة التدخين
مجتمع المناطق
 حملة “إفطارك في مكانك” تواصل توزيع الإفطار على الصائمين في البكيرية
منطقة القصيم
 بدء الدراسة الأولية للشارة الخشبية في لجنة تنمية الشرافاء
منطقة الرياض
 المرأة السعودية تُسهم في الحراك الاقتصادي والتنموي للمملكة وفق رؤية 2030
أبرز المواد
عاجل

“الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا.. وتُعلن تسجيل ( 1055) حالة مؤكدة

خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في معرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام

خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في معرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام

محليات
المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من يوم الأحد

المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من يوم الأحد

أبرز المواد
المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
صحة الشرقية تواصل حملتها التوعوية “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك” بالدمام

صحة الشرقية تواصل حملتها التوعوية “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك” بالدمام

المنطقة الشرقية

خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في معرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام

خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في معرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=975797
المناطق - واس

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، داخل معرض القرآن الكريم، الذي يقام خلال شهر رمضان المبارك بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، عدة خدمات أبرزها “ترجمة معاني القرآن، وإحصائيات القرآن، وإحصائيات المقرأة، وحقيبة الزائر الرقمية، وكلمات عن القرآن، وقسم لكسوة الكعبة المشرفة، وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق مصحف الحرمين”.
ويأتي المعرض لإبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة مثل التطبيقات الإلكترونية والباركودات تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين، ويتكون المعرض من أقسام مختلفة تعنى بالقرآن الكريم.
ويحتوي القسم الخاص بمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة على فلم تعريفي يعرض عبر الشاشات الموجودة بالمعرض، وعلى مراحل نسيج كسوة الكعبة، وأدوات غسل الكعبة المشرفة.
يذكر أن المعرض يعمل يومياً من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الثانية صباحاً.

روابط ذات صلة

المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من يوم الأحد

المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من يوم الأحد
المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
غزاوي في خطبة الجمعة بـ المسجد الحرام: تيسير الإسلام يتجلى في أحكام الصيام

غزاوي في خطبة الجمعة بـ المسجد الحرام: تيسير الإسلام يتجلى في أحكام الصيام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*