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أمير منطقة الجوف يعزي في وفاة الجنديين العنزي والشراري

أمير منطقة الجوف يعزي في وفاة الجنديين العنزي والشراري

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أمير منطقة الجوف يعزي في وفاة الجنديين العنزي والشراري

أمير منطقة الجوف يعزي في وفاة الجنديين العنزي والشراري
http://almnatiq.net/?p=975803
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لأسرتي الجندي أول ناصر بن فضي العنزي، والجندي أول يوسف بن سعد الشراري، بعد وفاتهما إثر حادث انقلاب مركبة وهما يؤديان مهام عملهما في قيادة حرس الحدود بالمنطقة.
وأجرى سموه اتصالا هاتفيا بوالد الجندي أول ناصر العنزي، وكذلك والد الجندي أول يوسف الشراري، داعيًا سموه للفقيدين بالرحمة والمغفرة ولذويهما بالصبر والسلوان.
من جهتهم أعرب ذوو العنزي والشراري عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تُجَاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه ويجزيه خير الجزاء.

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