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عبور 26 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبور 26 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
http://almnatiq.net/?p=975810
المناطق - واس

عبرت 26 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 21 أبريل 2021م إلى 23 أبريل 2021م تحمل على متنها 375 طنًا و624 كيلو غراماً، شملت 39.195 كرتونا من التمور و62 طناً و 64 كيلو غراماً من المواد الطبية و800 سلة غذائية، وتستهدف محافظات عدن، مأرب، حجة، تعز.
وتأتي تلك المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعكس مدى الاهتمام الذي توليه المملكة للشعب اليمني الشقيق.

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