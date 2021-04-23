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تستهدف توزيع ربع مليون مظلة شمسية للطائفين بالبيت العتيق طوال الشهر

الشؤون الإسلامية تطلق مبادرة ” ظل ووقاية ” لخدمة ضيوف الرحمن بمنطقة مكة المكرمة

الشؤون الإسلامية تطلق مبادرة ” ظل ووقاية ” لخدمة ضيوف الرحمن بمنطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=975813
المناطق - الرياض

إنفاذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أطلق اليوم فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة مبادرة “ظل ووقاية” لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار ، حيث تستهدف المبادرة توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار بمنطقة مكة المكرمة وفق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأكد فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن المبادرة تأتي في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة وتماشياً مع توجيهات ولاة الأمر – وفقهم الله – التي تؤكد أهمية الحرص على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين ومشاركة الجهات الحكومية في تنفيذ ذلك، موضحاً أن المبادرة تهدف إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق خلال شهر رمضان المبارك لاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في درجات الحرارة وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين .

وبين الدكتور سالم الخامري أن هذه المبادرة تأتي ضمن عشرات المبادرات التي تطلقها الوزارة بدعم ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل أسباب السلامة لهم، إلى جانب تكثيف البرامج التوعوية والإرشادية التي تساهم في تأدية النسك وفق ما أراد الله .
وأشاد الدكتور سالم الخامري بالتعاون من كافة الجهات الحكومية العاملة في المنطقة المركزية لتسهيل تنفيذ هذه المبادرة وتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة، كما شكر العاملين من منسوبي الشؤون الإسلامية الذي يواصلون العمل ليل نهار لتحقيق الرسالة المنشودة من هذه المبادرة .

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