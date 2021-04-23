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وزارة الشؤون الإسلامية نفذت حملة تطعيم ضد فايروس كورونا لأكثر من 200 موظفاً من منسوبيها

وزارة الشؤون الإسلامية نفذت حملة تطعيم ضد فايروس كورونا لأكثر من 200 موظفاً من منسوبيها
http://almnatiq.net/?p=975826
المناطق - الرياض

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة التواصل الداخلي بالإدارة العامة للموارد البشرية وبالتعاون مع مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، مساء يوم أمس الخميس ، حملة تطعيم ضد فايروس كورونا (كوفيد ــ 19) لأكثر من 200 موظفاً من منسوبيها وشركات الصيانة والتشغيل بمقرها الرئيسي بالرياض، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

يشار إلى أن هذه الحملة تأتي بتوجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار الحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الوزارة والعاملين فيها، ومواكبة للحملة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على المصلحة العامة ومكتسبات الوطن.

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