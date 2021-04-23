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عملية جراحية دقيقة لإعادة تقويم عمود فقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

عملية جراحية دقيقة لإعادة تقويم عمود فقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

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عملية جراحية دقيقة لإعادة تقويم عمود فقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

عملية جراحية دقيقة لإعادة تقويم عمود فقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
http://almnatiq.net/?p=975831
المناطق - بيشه

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة في إنهاء معاناة مريض عشريني كان يعاني من إنحناء شديد في العمود الفقري “الجنف” منذ الولادة في الجزء الصدري بزاوية اكثر من 100 درجة وتحدب بأكثر من 70 درجة.

وفي التفاصيل ، ذكرت صحة بيشة ، أن المريض بعد الكشف عليه واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة فقد قرر الفريق المعالج بقيادة الدكتور صالح عبدالرحمن ال خبتي المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله ببيشة، رئيس جراحة العمود الفقري بالمستشفى ، والدكتور احمد البنداري والدكتور أكينبو ، ورئيس قسم التخدير الدكتور نادر، ورئيس قسم العناية المركزة الدكتورة اكين، بإجراء عملية جراحية إستغرقت 9 ساعات تم خلالها تصحيح العمود الفقري والتثبيت من الفقرة الصدرية الثانية إلى الفقرة القطنية الثالثة.

وأبانت صحة بيشة ، أن العملبة تكللت بالنجاح وتحسنت حالة المريض وغادر المستشفى بصحة جيدة.

يذكر أن المريض حضر لمستشفى الملك عبدالله ببيشة من خارج المنطقة ودخل المستشفى عن طريق تجربة المريض بأخذ موعد في عيادة العظام والكشف عليه من قبل قسم العظام وقرر الفريق الطبي عمل العملية.

وتجدر الإشارة أن مستشفى الملك عبدالله يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان المحافظة وماجاورها، وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً وتتوفر به كافة التخصصات الطبية.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة “الطوارئ والعناية المركزة” حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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