احدث الأخبار

المملكة تحتفي بمناسبة يوم الأرض
محليات
 عملية جراحية دقيقة لإعادة تقويم عمود فقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
منطقة عسير
 وزارة الشؤون الإسلامية نفذت حملة تطعيم ضد فايروس كورونا لأكثر من 200 موظفاً من منسوبيها
محليات
 أمانة عسير تنفذ 7399 جولة رقابية في أول أيام شهر رمضان المبارك وتغلق 277 منشأة مخالفة
منطقة عسير
 الشؤون الإسلامية تطلق مبادرة ” ظل ووقاية ” لخدمة ضيوف الرحمن بمنطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 عبور 26 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
أبرز المواد
 “الشورى” يناقش نظام الأحوال الشخصية ويحسم قراره بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته في جلستيه الأسبوع القادم
محليات
 جمعية “المودة” للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة تقدم خدماتها لـ 80410 مستفيدين خلال العام 2020
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة الجوف يعزي في وفاة الجنديين العنزي والشراري
منطقة الجوف
 خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في معرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام
محليات
 المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من يوم الأحد
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
عاجل

“الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا.. وتُعلن تسجيل ( 1055) حالة مؤكدة

المملكة تحتفي بمناسبة يوم الأرض

المملكة تحتفي بمناسبة يوم الأرض

محليات
عملية جراحية دقيقة لإعادة تقويم عمود فقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

عملية جراحية دقيقة لإعادة تقويم عمود فقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

منطقة عسير
وزارة الشؤون الإسلامية نفذت حملة تطعيم ضد فايروس كورونا لأكثر من 200 موظفاً من منسوبيها

وزارة الشؤون الإسلامية نفذت حملة تطعيم ضد فايروس كورونا لأكثر من 200 موظفاً من منسوبيها

محليات
أمانة عسير تنفذ 7399 جولة رقابية في أول أيام شهر رمضان المبارك وتغلق 277 منشأة مخالفة

أمانة عسير تنفذ 7399 جولة رقابية في أول أيام شهر رمضان المبارك وتغلق 277 منشأة مخالفة

منطقة عسير

بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين..

المملكة تحتفي بمناسبة يوم الأرض

المملكة تحتفي بمناسبة يوم الأرض
http://almnatiq.net/?p=975834
المناطق - الرياض

احتفت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة بيوم الأرض الواحد والخمسون لعام 2021م تحت شعار «استعادة أرضنا» من خلال تنظيمها ندوة علمية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة؛ بهدف نشر المعرفة البيئية وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية التي يواجهها كوكب الأرض ومناقشة واستعراض الجهود القائمة والمبادرات المستقبلية للحفاظ على البيئة واستدامتها.

وافتتح الندوة سعادة وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها حيث تطرق في حديثه إلى مبادرتي السعودية الخضراء والتي تستهدف زراعة 10 مليار شجرة، والشرق الأوسط الأخضر والتي تستهدف زراعة ٤0 مليار شجرة والتي أعلنت عنها المملكة مؤخراً.

وأوضح سعادته أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة أهمية قصوى، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تشمل 65 مبادرة بيئية بتكلفة اجمالية تتجاوز 50 مليار ريال تتناول مختلف الجوانب البيئية كتعزيز الالتزام البيئي، وتعزيز إدارة النفايات وحماية البيئات البحرية والبرية.

وأضاف أن المملكة اتخذت عدة خطوات رائدة للمحافظة على البيئة منها على سبيل المثال اطلاقها خلال فترة رئاستها قمة العشرين العام الماضي مبادرتين بيئيتين رئيسيتين هما: المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية والتي لها أثر هائل على الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة، والمبادرة الثانية معنية بتعزيز حماية الشعاب المرجانية والأبحاث المتعلقة بها لحماية البيئة البحرية.

بدوره، تحدث الدكتور بول مارشال من نيوم، عن المشروع الواعد “ذا لاين” كما استعرض الجهود القائمة للحفاظ على الطبيعة في منطقة نيوم.

من جانبه، تناول الدكتور بارون أور من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، تأثير ظاهرة التصحر والجفاف على البيئة وأهمية حماية الغطاء النباتي وتنميته لمكافحة هذه الظاهرة.

في سياق متصل، استعرضت الأستاذة عطاف شحادة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أبرز التحديات البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض في الوقت الراهن.

ونوهت الدكتورة راكيل بيكسوتو من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) إلى أهمية حماية النظم البيئية للشعاب المرجانية ودورها الهام في البيئة البحرية.

 وأشار الدكتور جيرمايا نيجرو من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية من أجل حماية الأرض والحفاظ على مواردها للأجيال القادمة.

 يذكر ان وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تفعيل مجموعة من البرامج والفعاليات؛ بهدف تعزيز الوعي البيئي، وتفعيل المشاركة المجتمعية لدى الأفراد والقطاعات المختلفة، وأبرز هذه الفعاليات تنظيم أسبوع البيئة كل عام، والاحتفاء بالأيام العالمية البيئية، وإقامة الملتقيات والندوات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي.

روابط ذات صلة

وزارة الشؤون الإسلامية نفذت حملة تطعيم ضد فايروس كورونا لأكثر من 200 موظفاً من منسوبيها

وزارة الشؤون الإسلامية نفذت حملة تطعيم ضد فايروس كورونا لأكثر من 200 موظفاً من منسوبيها
الشؤون الإسلامية تطلق مبادرة ” ظل ووقاية ” لخدمة ضيوف الرحمن بمنطقة مكة المكرمة

الشؤون الإسلامية تطلق مبادرة ” ظل ووقاية ” لخدمة ضيوف الرحمن بمنطقة مكة المكرمة
عبور 26 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبور 26 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*