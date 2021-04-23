أمانة الشرقية تنفذ 1615 جولة رقابية وتغلق 19 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمس الخميس

الدمام- المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 22/ابريل/2021م، 1604 جولة رقابية، و11جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرَ عنها إغلاق 19 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 48 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.

هذا وتكثف الأمانة جولاتها الرقابية والتوعوية على كافة المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع درجة الامتثال لجميع المنشآت بالمنطقة.

وأكدت الأمانة وكافة بلدياتها على استمرار تكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية، مع التشديد على تطبيق الاشتراطات ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات المتخذة والرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على سلامة أفراد المجتمع وصحتهم العامة.

وتدعو الأمانة كافة أفراد المجتمع بضرورة التعاون معها، بالإبلاغ عن أي مخالفات، على المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبلدية، عبر التواصل مع مركز (940) لمعالجتها.



