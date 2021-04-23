احدث الأخبار

وزارة الصحة التونسية: اكتشاف سلالة جديدة من كورونا
أبرز المواد
 بعد انسحاب معظم الأندية.. البنك الممول لدوري السوبر الأوروبي يعتذر عن تبني مشروع البطولة الجديدة
أبرز المواد
 الاتحاد والقادسية يتغلبان على الصفا والوحدة في دوري كرة الماء
أبرز المواد
 “هدية” تخدم قرابة ربع مليون معتمر ومصلي في الـ 10 الأوائل من رمضان
أبرز المواد
 وزارة الصحة : ارتفاع مستمر في حالات الإصابة بكورونا وتحث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 افتتاح مصليات توسعة الملك فهد والسطح بالمسجد الحرام وفق ضوابط الاجراءات الاحترازية
محليات
 أمانة الشرقية تنفذ 1615 جولة رقابية وتغلق 19 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمس الخميس
المنطقة الشرقية
 بناء وترميم البيوت الطينية في حائل هوية ونمط متوارث في المنطقة
منطقة حائل
 المملكة تحتفي بمناسبة يوم الأرض
محليات
 عملية جراحية دقيقة لإعادة تقويم عمود فقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
منطقة عسير
 وزارة الشؤون الإسلامية نفذت حملة تطعيم ضد فايروس كورونا لأكثر من 200 موظفاً من منسوبيها
محليات
 أمانة عسير تنفذ 7399 جولة رقابية في أول أيام شهر رمضان المبارك وتغلق 277 منشأة مخالفة
منطقة عسير
وزارة الصحة التونسية: اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

وزارة الصحة التونسية: اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

أبرز المواد
بعد انسحاب معظم الأندية.. البنك الممول لدوري السوبر الأوروبي يعتذر عن تبني مشروع البطولة الجديدة

بعد انسحاب معظم الأندية.. البنك الممول لدوري السوبر الأوروبي يعتذر عن تبني مشروع البطولة الجديدة

أبرز المواد
الاتحاد والقادسية يتغلبان على الصفا والوحدة في دوري كرة الماء

الاتحاد والقادسية يتغلبان على الصفا والوحدة في دوري كرة الماء

أبرز المواد
“هدية” تخدم قرابة ربع مليون معتمر ومصلي في الـ 10 الأوائل من رمضان

“هدية” تخدم قرابة ربع مليون معتمر ومصلي في الـ 10 الأوائل من رمضان

أبرز المواد

أمانة الشرقية تنفذ 1615 جولة رقابية وتغلق 19 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ 1615 جولة رقابية وتغلق 19 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمس الخميس
http://almnatiq.net/?p=975845
الدمام- المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 22/ابريل/2021م، 1604 جولة رقابية، و11جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرَ عنها إغلاق 19 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 48 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.
هذا وتكثف الأمانة جولاتها الرقابية والتوعوية على كافة المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع درجة الامتثال لجميع المنشآت بالمنطقة.

وأكدت الأمانة وكافة بلدياتها على استمرار تكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية، مع التشديد على تطبيق الاشتراطات ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات المتخذة والرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على سلامة أفراد المجتمع وصحتهم العامة.

وتدعو الأمانة كافة أفراد المجتمع بضرورة التعاون معها، بالإبلاغ عن أي مخالفات، على المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبلدية، عبر التواصل مع مركز (940) لمعالجتها.

روابط ذات صلة

صحة الشرقية تواصل حملتها التوعوية “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك” بالدمام

صحة الشرقية تواصل حملتها التوعوية “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك” بالدمام
إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان والقبض على (5) متهمين

إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان والقبض على (5) متهمين
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل : عقد الاختبارات حضورياً لا يشكل مصدراً محتملا للعدوى

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل : عقد الاختبارات حضورياً لا يشكل مصدراً محتملا للعدوى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*