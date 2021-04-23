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افتتاح مصليات توسعة الملك فهد والسطح بالمسجد الحرام وفق ضوابط الاجراءات الاحترازية

افتتاح مصليات توسعة الملك فهد والسطح بالمسجد الحرام وفق ضوابط الاجراءات الاحترازية

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افتتاح مصليات توسعة الملك فهد والسطح بالمسجد الحرام وفق ضوابط الاجراءات الاحترازية

افتتاح مصليات توسعة الملك فهد والسطح بالمسجد الحرام وفق ضوابط الاجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=975851
المناطق - واس

افتتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج اليوم، الدور الأول من توسعة الملك فهد والسطح بالمسجد الحرام للمصلين للرجال والنساء حاملي تصاريح الصلاة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي أن ذلك يأتي في سبيل تسخير جميع الامكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمصلين وتطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وذلك لسلامة قاصدي بيت الله، مبيناً أنه تم فتح أبواب الدخول لحاملي التصاريح من خلال باب سلم الشبيكة الكهربائي ، باب 70 ، باب 74 ، باب 84 ، سلم الملك فهد الكهربائي لتسهيل دخول المصلين وكبار السن عبر الابواب والسلالم الكهربائية.

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