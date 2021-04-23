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وزارة الصحة : ارتفاع مستمر في حالات الإصابة بكورونا وتحث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وزارة الصحة : ارتفاع مستمر في حالات الإصابة بكورونا وتحث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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وزارة الصحة : ارتفاع مستمر في حالات الإصابة بكورونا وتحث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وزارة الصحة : ارتفاع مستمر في حالات الإصابة بكورونا وتحث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=975857
المناطق - واس

أكدت الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1098) حالة مؤكدة وتعافي(1205) حالات ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9660)حالة منها (1205) حالات حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (410191) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (393653) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(9)حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6878) حالة ، كما تم اجراء (63320) فحصاً مخبرياً.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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