“هدية” تخدم قرابة ربع مليون معتمر ومصلي في الـ 10 الأوائل من رمضان

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خدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية خلال الـ 10 الأوائل من شهر رمضان المبارك قرابة ربع مليون معتمر ومصلي في 10 نقاط اتصال لها بضيوف الرحمن ابتداءاً من محطات قطار الحرمين الثلاثة ابتداء بمحطة مكة المكرمة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده ومحطة المدينة المنورة، ومركزي النقل والتجمع التابعة للنقابة العامة للسيارات بمواقف كدي والششة، و5 نقاط اتصال أخرى في المنطقة القريبة من ساحات المسجد الحرام.

من جهته أوضح المدير العام للجمعية منصور العامر أن الجمعية منذ غرة الشهر الكريم أطلقت حزمة من البرامج والخدمات المتنوعة لخدمةً المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام وللتسهيل عليهم أثناء أداء مناسك العمرة أو الصلاة بالبيت العتيق بتقديم وجبات الافطار للصائمين وتوزيع عبوات سقيا الماء المبردة، وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة بخدمة التوصيل عبر العربات من مراكز النقابة إلى ساحات الحرم الشريف وفي محطات القطار ، وتوزيع عدد من الهدايا الإبداعية عليهم؛ مبيناً أن هدية خدمت 245,023 معتمر ومصلي خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، ولله الحمد والمنة.

أشار ” العامر ” إلى أن مجلس إدارة جمعية هدية في سعيه لتنويع آليات التمويل والدعم لبرامج الجمعية أطلق جهاز ” رافد” للتبرع الذاتي، والذي يهدف إلى تسهيل دفع الكفارات والصدقات بطريقة سهلة وميسرة نقدياً أو إلكترونياً من خلال توفيره في مكاتب الجمعية القريبة من المسجد الحرام، بالإضافة إلى متجر هدية الإلكتروني HGC.org.sa ، والتحويل عبر الحسابات البنكية.

