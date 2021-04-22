أمير الحدود الشمالية ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام “قمة القادة حول المناخ”

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمام “قمة القادة حول المناخ ” -الافتراضية – التي انطلقت يوم الخميس، بحضور 40 من قادة دول العالم، بجهود المملكة الرامية لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل

وقال سموه : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين – أيداه الله – تؤكد ما تقوم به المملكة من جهود في كل من شانه الحفاظ على البيئة بكامل مكوناتها وإيجاد بيئة مناسبة من خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي التي تبنت مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية,بالإضافة إلى ما تقوم به من اسهامات في رفع مستوى جودة الحياة ومنها المبادرتين الذي أطلقها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي- حفظه الله – ” السعودية الخضراء “والشرق الاوسط الأخضر” والتي تحقق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي في المنطقة والعالم أجمع

وأضاف : أن هذه الجهود المؤثرة والناجحة التي تقوم بها القيادة الرشيدة – حفظها الله – تأتي بمنهجية شاملة لحزمة استراتيجيات وتشريعات وفقاً لرؤية 2030.