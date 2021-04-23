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الخارجية اللبنانية: تهريب المخدرات في شاحنات الخضر والفاكهة يضر اقتصاد البلاد

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الخارجية اللبنانية: تهريب المخدرات في شاحنات الخضر والفاكهة يضر اقتصاد البلاد

الخارجية اللبنانية: تهريب المخدرات في شاحنات الخضر والفاكهة يضر اقتصاد البلاد
http://almnatiq.net/?p=975883
المناطق - وكالات

قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الجمعة إنها أحيطت علما عبر السفارة السعودية بقرار حظر دخول الخضر والفواكه من لبنان بسبب تهريب المخدرات.

وأضافت الوزارة في بيان “نقل الوزير شربل وهبة الموضوع إلى كبار المسئولين”.

وتابع البيان قائلا “تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وتؤكد أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان”.

وحث البيان السلطات اللبنانية على العمل “بأقصى الجهود” لإحباط أي محاولات تضر بالمزارعين اللبنانيين.

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