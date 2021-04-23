مستشفى صامطة العام ينفذ في مسجدين بالمحافظة عمل ميداني لتطبيق الإجراءات الاحترازية

المناطق - صامطة

بالتعاون مع إدارة المساجد في محافظة صامطة ومشاركة متطوعين قام مستشفى صامطة العام، بتنفيذ عمل ميداني في جامع العليا وجامع إبراهيم قاسم في المحافظة وذلك ضمن حملة صحة جازان لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا ،وقد لوحظ تعاون كبير من قبل المصلين في تطبيق هذه الإجراءات والمتعلقة بالتباعد الجسدي ووضع مسافة كافية بين الصفوف ،والحرص على لبس الكمامة وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة وعدم التزاحم عند دخول الجامع والخروج منه .

وقد أكد الخطيبان في كلا الجامعين على أهمية الإلتزام بتنفيذ التعليمات والإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا وضرورة أخذ اللقاح .