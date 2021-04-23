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مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تواصل عطائها الإنساني في دعم كبيرات السن والأرامل ومن لا عائل لهن

مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تواصل عطائها الإنساني في دعم كبيرات السن والأرامل ومن لا عائل لهن
http://almnatiq.net/?p=975908
الدمام - المناطق

يواصل برنامج ” الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة ” بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية عطاءه ، للعام الثاني على التوالي في مساعدة النساء وأسرهن على سداد إيجارات المنازل الخاصة بهن وتحسين مساكنهن في بعض مناطق المملكة ، وتستهدف المبادرة النساء كبيرات السن والأرامل واسرهن، والمطلقات، ومن لا عائل لهن .

وقال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الانصاري : ” تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، واصلت المؤسسة دعمها للعام الثاني على التوالي برنامج ” الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة ” في مساعدة النساء على سداد ايجارات منازلهن وتحسين مساكنهن في مناطق المملكة ، تقديراً من سموه لمكانة المرأة في المجتمع، خاصة التي تعاني ظروفاً اجتماعية صعبة، الأمر الذي يتطلب الوقوف بجانبها ومساندتها ”

وأضاف الدكتور الانصاري : مواصلة برنامج الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة جاء بالتعاون مع مجالس الشباب في إمارات المناطق والجمعيات الخيرية، لتحديد قائمة المستفيدات في بعض مناطق المملكة ، وفق الشروط المحددة”، مشيراً إلى أن المشرفين على البرنامج باشروا باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق أهداف البرنامج بالشكل المطلوب، كما عزز من علاقته بالجهات المساندة والمتعاونة في مناطق المملكة، لضمان تقديم المساعدة للنساء المستهدفات”.

يذكر أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية قد اطلقت برنامج الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة في شهر رمضان السنة الماضية وقد ساهم البرنامج في مساعدة 172 أسرة من الارامل وكبيرات السن ومن لا عائل لهن ، وذلك في كل من ، المنطقة الشرقية ، ومنطقة القصيم ، منطقة الجوف ، منطقة نجران ، كما ساهم البرنامج في تقديم مشروع “سلة الخير” و توفير 5096 سلة غذائية للمحتاجين في 8 مناطق بالمملكة وهي؛ حائل، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران، الشرقية، والمدينة المنورة.

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