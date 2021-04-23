تعاون لنشر ثقافة التبرع وتحقيق التفاعل المجتمعي

الدمام - المناطق

وقّع عميد كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران الدكتور عيدان بن موسى الزهراني، مؤخرا مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية-إيثار- ممثلة برئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبدالعزيز بن علي التركي، حيث تشمل المذكرة، تحقيق التفاعل المجتمعي مع التبرع بالأعضاء من خلال التوعية الدينية والإعلامية والمجتمعية، وتعزيز القيم المجتمعية النبيلة، والتعاون المشترك في إقامة الملتقيات والحملات والدورات والندوات ذات الأهداف المشتركة وكل ما من شأنه تعزيز البحوث المجتمعية ذات الأهداف المشتركة والاستفادة من مخرجاتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار عبدالعزيز التركي بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجمعية في تفعيل الشراكات المجتمعية مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف الجمعية التي تنطلق وفق أسس وقواعد حثنا عليها ديننا الإسلامي، وجاءت متوافقة مع كافة البروتوكولات العالمية لتنشيط التبرع بالأعضاء من المتبرعين الأحياء وكذلك من المتوفين دماغيا بعد موافقة ذويهم على التبرع.

وقدم التركي الشكر لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران على التعاون المستمر في نشر ثقافة التبرع بالأعضاء ووصول الرسالة لكافة شرائح المجتمع.