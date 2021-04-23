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شرطة عسير: تباشر بلاغا عن فتاة لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية

شرطة عسير: تباشر بلاغا عن فتاة لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية

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شرطة عسير: تباشر بلاغا عن فتاة لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية

شرطة عسير: تباشر بلاغا عن فتاة لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية
http://almnatiq.net/?p=975915
المناطق_واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أن شرطة محافظة أحد رفيدة باشرت أمس بلاغا عن وصول فتاة في العقد الثالث من العمر، للمستشفى، لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية لوجود خلاف عائلي .
وجرى تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للفتاة واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

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