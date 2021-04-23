احدث الأخبار

أمير تبوك يواسي أسرة الفرشوطي بوفاة والدتهم
أبرز المواد
 شرطة عسير: تباشر بلاغا عن فتاة لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية
أبرز المواد
 تعاون لنشر ثقافة التبرع وتحقيق التفاعل المجتمعي
المنطقة الشرقية
 مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تواصل عطائها الإنساني في دعم كبيرات السن والأرامل ومن لا عائل لهن
المنطقة الشرقية
 ظهور القمر العملاق في سماء المملكة بعد غروب شمس يوم 27 أبريل فوق الأفق الشرقي
علوم وتكنولوجيا
 مستشفى صامطة العام ينفذ في مسجدين بالمحافظة عمل ميداني لتطبيق الإجراءات الاحترازية
منطقة جازان
 السودان: إثيوبيا رفضت دعوة لعقد قمة بشأن سد النهضة
أبرز المواد
 مئذنة مسجد الظفير التاريخي بالباحة تصدح بنداء الرحمن بعد إعادة تطويره
منطقة الباحة
 الخارجية اللبنانية: تهريب المخدرات في شاحنات الخضر والفاكهة يضر اقتصاد البلاد
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة المهرة
دولي
 فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع السلال الغذائية الرمضانية للنازحين بثلاث ولايات في نيجيريا
دولي
 أمير الحدود الشمالية ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام “قمة القادة حول المناخ”
منطقة الحدود الشمالية
أمير تبوك يواسي أسرة الفرشوطي بوفاة والدتهم

أمير تبوك يواسي أسرة الفرشوطي بوفاة والدتهم

أبرز المواد
شرطة عسير: تباشر بلاغا عن فتاة لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية

شرطة عسير: تباشر بلاغا عن فتاة لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية

أبرز المواد
تعاون لنشر ثقافة التبرع وتحقيق التفاعل المجتمعي

تعاون لنشر ثقافة التبرع وتحقيق التفاعل المجتمعي

المنطقة الشرقية
مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تواصل عطائها الإنساني في دعم كبيرات السن والأرامل ومن لا عائل لهن

مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تواصل عطائها الإنساني في دعم كبيرات السن والأرامل ومن لا عائل لهن

المنطقة الشرقية

أمير تبوك يواسي أسرة الفرشوطي بوفاة والدتهم

أمير تبوك يواسي أسرة الفرشوطي بوفاة والدتهم
http://almnatiq.net/?p=975918
المناطق_واس

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, منصور بن عبدالعزيز الفرشوطي وإخوانه بوفاة والدتهم – رحمها الله –.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته، أعرب الفرشوطي باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

روابط ذات صلة

شرطة عسير: تباشر بلاغا عن فتاة لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية

شرطة عسير: تباشر بلاغا عن فتاة لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية
السودان: إثيوبيا رفضت دعوة لعقد قمة بشأن سد النهضة

السودان: إثيوبيا رفضت دعوة لعقد قمة بشأن سد النهضة
الخارجية اللبنانية: تهريب المخدرات في شاحنات الخضر والفاكهة يضر اقتصاد البلاد

الخارجية اللبنانية: تهريب المخدرات في شاحنات الخضر والفاكهة يضر اقتصاد البلاد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*