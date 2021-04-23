أمير تبوك يواسي أسرة الفرشوطي بوفاة والدتهم

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واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, منصور بن عبدالعزيز الفرشوطي وإخوانه بوفاة والدتهم – رحمها الله –.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب الفرشوطي باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.