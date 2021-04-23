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غداً.. تنطلق الجولة الثانية من كأس الأبطال الدولية صقور المستقبل السعـودي يواجهـون الفتح والنصـر

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غداً.. تنطلق الجولة الثانية من كأس الأبطال الدولية صقور المستقبل السعـودي يواجهـون الفتح والنصـر

غداً.. تنطلق الجولة الثانية من كأس الأبطال الدولية صقور المستقبل السعـودي يواجهـون الفتح والنصـر
http://almnatiq.net/?p=975927
المناطق_الدمام

تستأنف غداً السبت مباريات النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة بمشاركة 6 فرق خلال الفترة من 20 أبريل وحتى الثاني من شهر مايو المقبل في المنطقة الشـرقية.
ويدشن فريقا صقور المستقبل السعودي مشاركاتهما يوم غدً السبت، إذ يلتقي صقور المستقبل “الأخضر” بنظيرة فريق الفتح عند تمام الساعة 09:00 على أستاذ مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، فيما يواجه صقور المستقبل السعودي “الأبيض” فريق النصر عند الـ 11:30 على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وتسعى الفرق الأربعة التي تتواجه في الجولة الثانية يوم غداً من تحقيق أول ثلاث نقاط في البطولة، حيث شهدت الجولة الأولى تعادل فريقا الفتح والاتفاق سلبياً في المباراة الافتتاحية، كما تعادل فريقا القادسية والنصر في ذات الجولة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.
من جهته، أكد هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، أن تنظيم بطولة كأس الأبطال الدولية في نسختها السعودية جاء بدعم وتوجيهات سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بهدف استمرار اللاعبين في أجواء كرة القدم، ولعب المباريات والتدريبات، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من كأس الأبطال الدولية في إسبانيا , مقدماً شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم على إعطاء البرنامج الموافقات اللازمة لإقامة البطولة، وكذلك للأندية على مشاركتها هذه النسخة.

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