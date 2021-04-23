أمانة عسير تضبط 1300 كجم لمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بإحدى المطاعم في مدينة أبها

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رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير أحد المطاعم في مدينة أبها تديره مجموعة من العمالة تبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الفرق الرقابية خلال جولتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية رصدت عدة مخالفات بلدية صحية على أحد المطاعم بمدينة أبها.

وأفاد الحميدي بأنه خلال البحث في المطعم تبين وجود عدة ملاحظات؛ منها تدني مستوى النظافة العامة ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين إضافة الى ضبط نحو 1300 كجم من المواد الغذائية ظهر عليها علامات التعفن والفساد.

ونوه بأنه تم عمل محضر إتلاف للمضبوطات وتم إغلاق المطعم فورا تمهيدا لتطبيق النظام بحقه.

مؤكداً بأن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها.

مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية اخرى وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940).