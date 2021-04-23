أمير نجران يعزي بن حيدر و آل عامر

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قدّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازيه إلى صالح بن مانع بن حيدر في وفاة زوجته، كما قدّم تعازيه إلى رئيس مركز الأخاشيم سعيد بن مشعان آل عامر في وفاة والده.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما سموه مع ابن حيدر وآل عامر، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

فيما عبر ابن حيدر وآل عامر عن شكرهما لسمو أمير منطقة نجران على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.