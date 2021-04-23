احدث الأخبار

“البيئة”: حماية كوكب الأرض ضرورة ملحة للأجيال الحالية والقادمة
أبرز المواد
 1615 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
أبرز المواد
 مجمع إرادة بجدة يحقق المؤشر والرقم الأبرز خلال أسبوع في العيادات الإفتراضية
أبرز المواد
 أمير نجران يعزي بن حيدر و آل عامر
أبرز المواد
 «الإسلامية»: إغلاق 18 مسجدا لثبوت 18 إصابة بـ«كورونا» بين المصلين
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” ترصد 1155 مخالفة وتغلق 124 منشأة خلال شهر مارس
أبرز المواد
 أمانة عسير تضبط 1300 كجم لمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بإحدى المطاعم في مدينة أبها
أبرز المواد
 غداً.. تنطلق الجولة الثانية من كأس الأبطال الدولية صقور المستقبل السعـودي يواجهـون الفتح والنصـر
أبرز المواد
 الطيران المدني: ربط بيانات رحلات المسافرين مع «توكلنا».. وحالتان مسموح لهما بالسفر
أبرز المواد
 «النيابة»: غرامة نصف مليون والسجن 5 سنوات عقوبة تعمد نقل عدوى «كورونا»
أبرز المواد
 أمير تبوك يواسي أسرة الفرشوطي بوفاة والدتهم
أبرز المواد
 شرطة عسير: تباشر بلاغا عن فتاة لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية
أبرز المواد
“البيئة”: حماية كوكب الأرض ضرورة ملحة للأجيال الحالية والقادمة

“البيئة”: حماية كوكب الأرض ضرورة ملحة للأجيال الحالية والقادمة

أبرز المواد
1615 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

1615 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

أبرز المواد
مجمع إرادة بجدة يحقق المؤشر والرقم الأبرز خلال أسبوع في العيادات الإفتراضية

مجمع إرادة بجدة يحقق المؤشر والرقم الأبرز خلال أسبوع في العيادات الإفتراضية

أبرز المواد
أمير نجران يعزي بن حيدر و آل عامر

أمير نجران يعزي بن حيدر و آل عامر

أبرز المواد

أمير نجران يعزي بن حيدر و آل عامر

أمير نجران يعزي بن حيدر و آل عامر
http://almnatiq.net/?p=975939
المناطق_واس

قدّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازيه إلى صالح بن مانع بن حيدر في وفاة زوجته، كما قدّم تعازيه إلى رئيس مركز الأخاشيم سعيد بن مشعان آل عامر في وفاة والده.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما سموه مع ابن حيدر وآل عامر، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.
فيما عبر ابن حيدر وآل عامر عن شكرهما لسمو أمير منطقة نجران على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.

روابط ذات صلة

“البيئة”: حماية كوكب الأرض ضرورة ملحة للأجيال الحالية والقادمة

“البيئة”: حماية كوكب الأرض ضرورة ملحة للأجيال الحالية والقادمة
1615 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

1615 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
مجمع إرادة بجدة يحقق المؤشر والرقم الأبرز خلال أسبوع في العيادات الإفتراضية

مجمع إرادة بجدة يحقق المؤشر والرقم الأبرز خلال أسبوع في العيادات الإفتراضية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*