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1615 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

1615 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

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1615 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

1615 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=975948
المناطق_واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1604 جولات رقابية، و 11جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 19 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 48 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع وذلك بالتشديد عليها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع درجة الامتثال لجميع المنشآت بالمنطقة.
ودَعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940 ، لمعالجتها.

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