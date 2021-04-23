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“البيئة”: حماية كوكب الأرض ضرورة ملحة للأجيال الحالية والقادمة

“البيئة”: حماية كوكب الأرض ضرورة ملحة للأجيال الحالية والقادمة
http://almnatiq.net/?p=975951
المناطق_واس

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة إبراهيم فقيها أن يوم الأرض هو بمثابة تذكير مهم بأهمية المحافظة على كوكب الأرض، مبينًا أن المحافظة على البيئة مسؤولية كل فرد يعيش على هذا الكوكب، من خلال وعيه في أثناء نشاطاته اليومية بأهمية حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل النفايات.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن معالي وزير البيئة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في المارثون الرقمي حول (تجديد الكوكب من خلال النظم الغذائية الزراعية)، الذي نظمه معهد المستقبل للأغذية، وأكاديمية منظمة الفاو للتعليم عن بعد بمناسبة الاحتفال بفعالية يوم الأرض بنسختها الثانية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وشارك فيه مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(فاو) ونائبه، حيث ستمر شعلة الماراثون حول العام لمدة 24 ساعة عن طريق دول مجموعة العشرين وبعض الدول الأخرى.
وأضاف الدكتور فقيها أن حماية البيئة ضرورة ملحة لاستمرار الحياة على كوكب الأرض ولرفاهية الأجيال الحالية والقادمة وأن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة أهمية قصوى، وذلك بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تشمل 65 مبادرة بيئية بتكلفة إجمالية تتجاوز 50 مليار ريال تتناول هذه المبادرات مختلف الجوانب البيئية مثل تعزيز الالتزام البيئي، وحماية البيئات البحرية والبرية، وتعزيز إدارة النفايات.
وأشار فقيها إلى أن المملكة أولت قطاع البيئة اهتماما كبيراً حيث أعادت هيكلة القطاع، وأنشأت خمسة مراكز بيئية وطنية وصندوق البيئة وذلك لدعم كل جوانب حماية البيئة، وأطلقت مؤخرا مبادرة “السعودية الخضراء” لزراعة 10 مليارات شجرة في المملكة خلال العقود القادمة، ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” لزراعة 40 مليار شجرة في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
ونوه وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة بأهمية إطلاق قادة مجموعة العشرين أبان فترة رئاسة المملكة قمة العشرين العام الماضي مبادرتين بيئيتين رئيسيتين هما: المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية التي سيكون لها أثر هائل على الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من آثار التغيرات المناخية وحماية البيئة ورفاهية الناس ، والمبادرة الثانية معنية بتعزيز حماية الشعاب المرجانية والأبحاث المتعلقة بها،ما سيسهم بشكل كبير في حماية البيئة البحرية.
وفي ختام تصريحه قدم فقهيا شكره وتقديره لجميع الجهات ومنها هيئات الأمم المتحدة التي شاركت في تنظيم وفعاليات ماراثون يوم الأرض، متمنيًا التوفيق لكل المشاركين والحضور.

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