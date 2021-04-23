أكثر من 3000 مستفيد من البرامج الوعظية الرمضانية لجمعية أجياد للدعوة بمنطقة الحرم

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أكثر من 3000 مستفيد من البرامج والكلمات الوعظية الرمضانية لجمعية أجياد للدعوة والإرشاد في مكة المكرمة بمنطقة الحرم خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.

وأوضح نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري أن البرامج تأتي بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ويشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة الرسميين بالوزارة.

وأضاف الجفري أن البرامج الدعوية تقام في أربعة جوامع بالمنطقة المركزية وهي جامع البغدادي وجامع الكنكار وجامع الكعكي وجامع الأمير متعب, وتشمل كلمات وعظية رمضانية لا تتجاوز عشر دقائق بناء على توجيهات الوزارة، ودروساً علمية ومحاضرات إيمانية عن بعد.

وأشار إلى أن عناوين البرامج والكلمات والدروس تتمحور حول شهر رمضان وعلاقته بالقرآن وتعزيز الأمن الفكري, مشيراً إلى أن البرامج تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.