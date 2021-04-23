الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تكثّف جولاتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد

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كثف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, جولاته الرقابية على الجوامع والمساجد بمدينة عرعر؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بمشاركة فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة من خلال إجراء فحص الحرارة لهم عند الدخول.

وأوضح مدير الفرع بالمنطقة مطارد دخيل العنزي أن هذه الجولات الرقابية تأتي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وتحت إشراف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.