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وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام تقدم محتوى تعليمي وشرعي عبر (52) شاشة بالمسجد الحرام

وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام تقدم محتوى تعليمي وشرعي عبر (52) شاشة بالمسجد الحرام

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وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام تقدم محتوى تعليمي وشرعي عبر (52) شاشة بالمسجد الحرام

وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام تقدم محتوى تعليمي وشرعي عبر (52) شاشة بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=975969
المناطق_واس

تعنى وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام ممثلةً في وحدة المحتوى والمعلومات بمحتوى الشاشات التلفزيونية في المسجد الحرام، التي يتجاوز عددها (52) شاشة، وتعمل الوحدة على صياغة محتوى يواكب المواسم والمناسبات، ويسهم في توعية وتثقيف قاصدي المسجد الحرام، حيث يقوم العاملون في هذه الوحدة على حصر شاشات المسجد الحرام سواء في الأروقة أو الساحات وكذلك مبنى رئاسة الحرمين ومعرفة أنواعها وفرزها حسب مواقعها ومدى استفادة المتلقي منها.
قامت وحدة المحتوى والمعلومات بإعداد المحتوى المناسب للنشر من ناحية المضمون والوقت، ثم تقوم بتدقيقه ومراجعته، وتصميمه على معايير معينة، ثم إرساله إلى وحدة الشاشات، لتقوم بنشره.
وتقوم الوحدة بالعمل على المحتويات التي تأتي من خارج وحدة المحتوى، وتدقيقها ومراجعتها، والنظر في مناسبتها للعرض وترسل إلى وحدة الشاشات ليقوموا بالنشر بعد الموافقة عليها.
ويعمل في إدارة المحتوى فريق من الكفاءات الوطنية المؤهلة، الحريصة على تجديد المحتوى بما يتواكب مع متغيرات الجوانب الصحية والإرشادية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة قاصدي المسجد الحرام.
وتسعى وحدة المحتوى والمعلومات إلى نشر الجوانب الشرعية، للإسهام في تعليم الزائرين بواجبات العمرة، ومحظورات الإحرام، وحرمة بيت الله الحرام، والتذكير بالقيم التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية.
كما تسعى الوحدة في كل موسم إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات، إضافة إلى العبارات الترحيبية بالزوّار، وتهنئتهم بقدومهم إلى بيت الله الحرام، وإيضاح دور الرئاسة في تقديم الخدمات لهم، و إبراز الأرقام الهاتفية الخاصة باستقبال استفساراتهم ومتطلباتهم.

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