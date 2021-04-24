احدث الأخبار

أفضل 7 أطعمة لتعزيز صحة الجهاز التنفسي وتحسين عمل الرئتين
أبرز المواد
 وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام تقدم محتوى تعليمي وشرعي عبر (52) شاشة بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تكثّف جولاتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد
أبرز المواد
 «التعليم» تعلن تمديد فترة استقبال طلبات الإيفاد للدراسة بالداخل وتوضح الشروط
أبرز المواد
 متطوعو ومتطوعات الباحة يشاركون في تجميل وتحسين المنطقة وتوعية المجتمع من مخاطر فيروس كورونا
أبرز المواد
 هداج تيماء أشهر الآبار بالجزيرة العربية .. “شيخ الجوية” ومضرب الأمثال بالكرم
أبرز المواد
 أكثر من 3000 مستفيد من البرامج الوعظية الرمضانية لجمعية أجياد للدعوة بمنطقة الحرم
أبرز المواد
 “البيئة”: حماية كوكب الأرض ضرورة ملحة للأجيال الحالية والقادمة
أبرز المواد
 1615 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
أبرز المواد
 مجمع إرادة بجدة يحقق المؤشر والرقم الأبرز خلال أسبوع في العيادات الإفتراضية
أبرز المواد
 أمير نجران يعزي بن حيدر و آل عامر
أبرز المواد
 «الإسلامية»: إغلاق 18 مسجدا لثبوت 18 إصابة بـ«كورونا» بين المصلين
أبرز المواد
أفضل 7 أطعمة لتعزيز صحة الجهاز التنفسي وتحسين عمل الرئتين

أفضل 7 أطعمة لتعزيز صحة الجهاز التنفسي وتحسين عمل الرئتين

أبرز المواد
وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام تقدم محتوى تعليمي وشرعي عبر (52) شاشة بالمسجد الحرام

وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام تقدم محتوى تعليمي وشرعي عبر (52) شاشة بالمسجد الحرام

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تكثّف جولاتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد

الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تكثّف جولاتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد

أبرز المواد
«التعليم» تعلن تمديد فترة استقبال طلبات الإيفاد للدراسة بالداخل وتوضح الشروط

«التعليم» تعلن تمديد فترة استقبال طلبات الإيفاد للدراسة بالداخل وتوضح الشروط

أبرز المواد

أفضل 7 أطعمة لتعزيز صحة الجهاز التنفسي وتحسين عمل الرئتين

أفضل 7 أطعمة لتعزيز صحة الجهاز التنفسي وتحسين عمل الرئتين
http://almnatiq.net/?p=975972
المناطق_ الرياض

كشفت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، عن عدد أفضل الطعمة التي تعزز صحة الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أن ما نأكله يلعب دورًا حيويًا في تحديد صحة الجسم بشكل عام وصحة الجهاز التنفسي بشكل خاص، خاصة في ظل وباء فيروس كورونا الذي يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي.

وقد حددت الصحيفة أفضل 7 أطعمة تحسن صحة الرئتين كالتالي:

الجوز

يساعد الجوز الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية في السيطرة على التهاب الرئتين.

التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، الذي يساعد في محاربة الجذور الحرة الضارة بالخلايا في الرئتين.

الفلفل

يعتبر الفلفل من أغنى مصادر فيتامين C، فهو يساعد في تعزيز وظائف الرئتين، وخاصة لدى المدخنين.

الكركم

يتميز الكركم بأنه غني بالخصائص المضادة للالتهابات، وبمقدرته على تخفيف أي التهاب وتهيج في الجهاز التنفسي.

الزنجبيل

إلى جانب احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، يمكن للزنجبيل أن يزيل الملوثات من الرئتين، مما يضمن مرورًا سلسًا للتنفس.

التفاح

يعرف التفاح بغناه بفيتامينات C و E وبيتا كاروتين، والتي تساعد على تعزيز وظائف الجهاز التنفسي والحفاظ على صحة الرئتين.

الحمضيات

تعد الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة وفيتامين C الذي يساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسي.

روابط ذات صلة

وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام تقدم محتوى تعليمي وشرعي عبر (52) شاشة بالمسجد الحرام

وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام تقدم محتوى تعليمي وشرعي عبر (52) شاشة بالمسجد الحرام
الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تكثّف جولاتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد

الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تكثّف جولاتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد
«التعليم» تعلن تمديد فترة استقبال طلبات الإيفاد للدراسة بالداخل وتوضح الشروط

«التعليم» تعلن تمديد فترة استقبال طلبات الإيفاد للدراسة بالداخل وتوضح الشروط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*