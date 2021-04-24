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“قيصرية الكتاب” تستضيف جمعية نساء المستقبل وعدداً من المؤلفين والكتّاب

“قيصرية الكتاب” تستضيف جمعية نساء المستقبل وعدداً من المؤلفين والكتّاب
http://almnatiq.net/?p=975989
المناطق - الرياض

استضافت قيصرية الكتاب بمدينة الرياض بقصر الحكم أمس، ضمن برامجها في الليالي الرمضانية، وفد جمعية نساء المستقبل وعدداً من المؤلفين والكتاب، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب.
وأوضح المشرف العام على القيصرية أحمد الحمدان أن “القيصرية” وجهة ثقافية تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على الكتاب والثقافة المطبوعة، ونشر الوعي الثقافي وتقديم فعاليات ثقافية لجميع فئات المجتمع، في بيئة جاذبة تمزج بين العلم والفائدة والراحة والتراث.
بدوره أوضح الأمين العام لجمعية نساء المستقبل مرزوق العويمري أن الجمعية تسعى لتمكين المرأة ودعمها في مجالات الثقافة، ومن ذلك هذه الزيارة التي تأتي لتعزيز وتبادل الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.

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