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الطيران المدني توضح ربط إصدار بطاقات صعود الطائرة بـ”توكلنا”

الطيران المدني توضح ربط إصدار بطاقات صعود الطائرة بـ”توكلنا”

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الطيران المدني توضح ربط إصدار بطاقات صعود الطائرة بـ”توكلنا”

الطيران المدني توضح ربط إصدار بطاقات صعود الطائرة بـ”توكلنا”
http://almnatiq.net/?p=975992
المناطق - وفاء عبدالعزيز

بلغت الهيئة العامة للطيران المدني اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكةلربط بيانات رحلات المسافرين مع الحالة الصحية لهم في تطبيق “توكلنا، على أن يقتصر إصدار بطاقات صعودالطائرة للمسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق (محصن / لم تثبت إصابته) اعتباراً من 10 رمضان الجاري (أمس الخميس) على  أن يتيح النظام آلية لإبلاغ المسافرين من خلال رسائل نصية بإلغاء حجوزاتهم في حال كانت حالتهم الصحيةمختلفة عن الحالات المذكورة أعلاه مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المسافرين عند إلغاء حجوزاتهم، وذلك تفعيلاًللأمر السامي الكريم المتضمن قيام كافة الجهات الحكومية والخاصة بالاكتفاء باستخدام تطبيق “توكلنا” في إثباتخلو الشخص من الإصابة بفيروس كورونا COVID 19 وعدم الحاجة إلى مشاهد ورقية لإثبات ذلك

وأكدت الهيئة في بيان لها أن تطبيق توكلنا شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين ، وأوضحت فيتعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية بأنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهاتذات العلاقة على الربط الالكتروني لاصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحيةفي التطبيق محصن أو لم تثبت اصابته.

كما جددت الهيئة تأكيدها على التقيد بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كوروناCOVID 19 في مباني الهيئة والمطارات والمنشآت التابعة لها

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية في مطارات المملكة لمنع انتشار فايروسكورونا المستجد 19-(COVID) وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وقامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات بغية اتخاذ كافةالتدابير الصحية وتطبيق أعلى درجات الوقاية وفقاً لمعايير السلامة والصحة العالمية

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