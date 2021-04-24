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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية)

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية)

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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية)

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية)
http://almnatiq.net/?p=975994
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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