بسبب كورونا.. مشرّعون يدعون بايدن إلى دعم الإعفاء من حقوق براءة الاختراع

المناطق - وكالات

كثف مشرّعون أمريكيون ومنظمات لا تهدف للربح، أمس الجمعة، الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لدعم إعفاء مؤقت من حقوق براءة الاختراع للقاحات كورونا لمساعدة الدول الفقيرة على احتواء الجائحة.

وسلمت المنظمات عريضة موقعة من مليوني شخص، تضاف إلى رسائل منفصلة بعثت بها إلى بايدن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ونحو 100 عضو في مجلس النواب و60 رئيس دولة سابقاً و100 من الفائزين بجوائز نوبل.

وقال السيناتور بيرني ساندرز: “من مصلحة الولايات المتحدة أيضاً ضمان تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت للحد من فرصة حدوث تحورات في الفيروس قد تؤدي إلى مزيد من الإغلاق في الولايات المتحدة”، ولكنه لعب كذلك على وتر رغبة بايدن في إعادة بناء مصداقية بلاده في العالم.

وقال ساندرز في مؤتمر صحافي: “فيما يتعلق بهذه القضية الصحية البالغة الأهمية، فهذه القضية أخلاقية ويتعين على الولايات المتحدة أن تفعل الصواب”.

ومنعت الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول الكبرى الأخرى مفاوضات في منظمة التجارة العالمية، تتضمن اقتراحاً تقوده الهند وجنوب إفريقيا، ويحظى الآن بدعم 100 عضو في المنظمة.

وبموجب الاقتراح يتم التنازل مؤقتاً عن حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية للسماح للبلدان النامية بإنتاج اللقاحات. ويضغط المؤيدون للاقتراح على واشنطن لتغيير نهجها قبل الاجتماع الرسمي المقبل لمنظمة التجارة العالمية بشأن هذه القضية في 5 مايو المقبل.

في المقابل، يقول المعارضون إن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية يمكن أن يقلل من سلامة اللقاحات في أنحاء العالم، وإن قضايا أخرى، مثل تحسين شبكات التوزيع، هي أولويات أكثر إلحاحاً.