استقالة المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج

المناطق - وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، أن المبعوث الخاص لبريطانيا إلى منطقة الخليج إدوارد ليستر سيستقيل من منصبه.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان إن “إدوارد ليستر سيستقيل من منصبه ويترك الحكومة”.

وليستر هو مساعد مقرّب إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، عُيّن مبعوثاً خاصاً إلى منطقة الخليج في فبراير الماضي، كما شغل منصب كبير الموظفين لفترة مؤقتة قبل ذلك.

ولم يتطرق بيان مكتب رئيس الوزراء إلى سبب رحيل ليستر، غير أن استقالته التي كشفت عنها أولاً صحيفة “تليغراف” تأتي بعدما واجه تدقيقاً متزايداً من الصحافة بشأن عمله في القطاع الخاص.

وذكرت “تليغراف”في وقت سابق أن رحيل ليستر يأتي في وقت يجري التدقيق حول صلات المسؤولين في الحكومة مع القطاع الخاص.

وعند تعيين ليستر في فبراير الماضي، قال بوريس جونسون إن “الخليج منطقة ذات أهمية بالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية. يسعدني أن أرسل اللورد (إدوارد) ليستر للعمل مع شركائنا هناك”.