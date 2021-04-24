الكويت تعلق الرحلات الجوية مع الهند بسبب تفشي كورونا

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http://almnatiq.net/?p=976019
المناطق - وكالات

قرر مجلس الوزراء الكویتي إیقاف الرحلات التجاریة المباشرة مع الھند حتى إشعار آخر وذلك نظرا للأوضاع الصحیة فیھا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تویتر” أن القرار یقضي بمنع “دخول البلاد للمقیمین القادمین من جمھوریة الھند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طریق دول أخرى ما لم یقیموا خارج الھند مدة 14 یوما على الأقل وذلك حتى إشعار آخر”.

وجاء ھذا القرار بعدما أعلنت الھند أنھا رصدت 314835 إصابة مؤكدة جدیدة و2104 وفیات بفیروس (كورونا المستجد – كوفید 19) لتسجل بذلك حصیلة یومیة قیاسیة جدیدة للاصابات بالجائحة وسط تحدیات تواجه القطاع الصحي بسبب نقص في امدادات الاكسجین واللقاحات.

كما فرضت السلطات المحلیة في العاصمة نیودلھي إغلاقا لمدة 6 أیام للحد من انتشار الفیروس.

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