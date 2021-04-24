احدث الأخبار

الحصيني : امطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على 9 مناطق
أبرز المواد
 أدلة دامغة جديدة تكشف “تعمد” إيران إسقاط الطائرة الأوكرانية
أبرز المواد
 اعتراف أمريكي مرتقب بإبادة الأرمن على يد تركيا العثمانية
أبرز المواد
 الكويت تعلق الرحلات الجوية مع الهند بسبب تفشي كورونا
أبرز المواد
 استقالة المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج
أبرز المواد
 “كلاب ضالة” تُهاجم طفلًا يركب دراجته في شارع ببريدة .. وتدخل قائد مركبة في اللحظات الأخيرة
أبرز المواد
 الصحة العالمية : لا تتوافر بالعالم كميات كافية من لقاح كورونا لكي يتم تحصين الجميع.. إذا كنت تعيش في بلد يوجد به أكثر من لقاح لـ كوفيد_19 فانت محظوظ
أبرز المواد
 الصحة العالمية: الحوثي يرفض تطعيم الأطباء ضد كورونا
أبرز المواد
 البنتاغون: موقفنا لم يتغير من تركيا بشأن منظومة “إس-400” الروسية
أبرز المواد
 بسبب كورونا.. مشرّعون يدعون بايدن إلى دعم الإعفاء من حقوق براءة الاختراع
أبرز المواد
 قانون روسي لتقليص البعثات الدبلوماسية في البلدان “العدائية”
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية)
أبرز المواد
الحصيني : امطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على 9 مناطق

الحصيني : امطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على 9 مناطق

أبرز المواد
أدلة دامغة جديدة تكشف “تعمد” إيران إسقاط الطائرة الأوكرانية

أدلة دامغة جديدة تكشف “تعمد” إيران إسقاط الطائرة الأوكرانية

أبرز المواد
اعتراف أمريكي مرتقب بإبادة الأرمن على يد تركيا العثمانية

اعتراف أمريكي مرتقب بإبادة الأرمن على يد تركيا العثمانية

أبرز المواد
الكويت تعلق الرحلات الجوية مع الهند بسبب تفشي كورونا

الكويت تعلق الرحلات الجوية مع الهند بسبب تفشي كورونا

أبرز المواد

الحصيني : امطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على 9 مناطق

الحصيني : امطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على 9 مناطق
http://almnatiq.net/?p=976028
المناطق - متابعات

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وقد تصحب بحبات برد على عدة مناطق.

وقال الحصيني: الحالة الممطرة في يومها الثالث، متوقع خلال 24 مطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والشمالية، والجوف وحائل ومرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية).

روابط ذات صلة

أدلة دامغة جديدة تكشف “تعمد” إيران إسقاط الطائرة الأوكرانية

أدلة دامغة جديدة تكشف “تعمد” إيران إسقاط الطائرة الأوكرانية
اعتراف أمريكي مرتقب بإبادة الأرمن على يد تركيا العثمانية

اعتراف أمريكي مرتقب بإبادة الأرمن على يد تركيا العثمانية
الكويت تعلق الرحلات الجوية مع الهند بسبب تفشي كورونا

الكويت تعلق الرحلات الجوية مع الهند بسبب تفشي كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*