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نائب أمير ⁧‫حائل‬⁩ يزور مقر نادي الجبلين

نائب أمير ⁧‫حائل‬⁩ يزور مقر نادي الجبلين

منطقة حائل

نائب أمير ⁧‫حائل‬⁩ يزور مقر نادي الجبلين

نائب أمير ⁧‫حائل‬⁩ يزور مقر نادي الجبلين
http://almnatiq.net/?p=976034
المناطق - حائل

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل مساء أمس، مقر نادي الجبلين, وكان في استقبال سموه رئيس نادي الجبلين فايز بن حمود المعجل, وأعضاء مجلس الإدارة, وأعضاء شرف النادي.
والتقى سموه بلاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري خلال أدائهم التدريبات اليومية, مستمعين إلى كلمات تحفيزية من سموه قبل لقاء الفريق القادم في الدوري نقل من خلالها تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل, مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود خلال المباريات المتبقية من الدوري وتمنى لهم التوفيق.
من جهته أعرب رئيس نادي الجبلين عن شكره وامتنانه للمتابعة الدائمة من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه, وعن اعتزاز منسوبي الجبلين أعضاء شرف وإدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير بهذه الزيارة لسمو نائب أمير المنطقة ومؤازرته وتحفيزه.
وأكد المعجل أن الجميع يدرك أهمية المرحلة وأن المشوار لازال في منعطفه الأهم، والكل بروح واحدة يسعى لتحقيق المأمول في كل مباراة, داعياً الله أن يكلل المساعي بالتوفيق وأن تتحقق في النهاية آمال أبناء الجبلين.

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