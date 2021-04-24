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العنف الأسري تكشف تحركاتها بشأن فتاة حائل

العنف الأسري تكشف تحركاتها بشأن فتاة حائل
http://almnatiq.net/?p=976044
المناطق - حائل

قال مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم السبت، إنه تم رصد حالة الفتاة التي تعرضت للعنف الأسري في حائل.

وأوضح المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم توجيه الفتاة لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة حائل ، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وأشار المركز  إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تتعرض للعنف الأسري، وبناء عليه تم رصد الحالة وتوجيهها إلى الحماية الأسرية في حائل وجار التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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