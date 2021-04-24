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أمانة الشرقية تنفذ 1292 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة

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أمانة الشرقية تنفذ 1292 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة

أمانة الشرقية تنفذ 1292 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة
http://almnatiq.net/?p=976050
المناطق - الدمام

قامت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة 11/09/1442هـ، بـ 1280جولة رقابية، و12 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك ضمن جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس ” كورونا”، لافتة الى أن الجولات أسفرت عن إغلاق 12 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 50 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “.

وأكدت الأمانة على أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس “كورونا”، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، مضيفة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي ورفع درجة الامتثال، عبر خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس “كورونا “، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت الغير ملتزمة.

وشددت على أن هذه الجهود تهدف الى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع، داعية في نفس الوقت الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز ٩٤٠ أو عبر قنوات التواصل التابعة للأمانة، مؤكدة أن صحة المواطن خط أحمر وأن الأمانة وبمشاركة الجهات المختصة تعمل على تكثيف الجهود لتطبيق كافة البروتكولات الصحية الخاصة بمواجهة فايروس “كورونا “.

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