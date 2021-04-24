جمعية اتصال تقيم ملتقى إدارة السمعة

المناطق - الجبيل

استضافت جمعية اتصال للعلاقات العامة يوم الخميس الماضي خبير إدارة السمعة العالمي السيد نيكولاس تراد الذي تحدث بملتقى إدارة السمعة الذي نفذته الجمعية افتراضيا عبر التقنية بحضور عدد من المختصين والمختصات في العلاقات العامة والاتصال المؤسسي وأكد مدير الجمعية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن العطيشان على أهمية موضوع الملتقى وتأثيره المباشر على المنظمات والشركات وأشار إلى أن ضيف الملتقى يحمل خبرة كبيرة في هذا المجال حيث يشغل منصب المدير التنفيذي لمعهد السمعة العالمي وقدم محتوى مفيدا للعاملين في مجال الاتصال المؤسسي. وقد أكد السيد تراد في محاضرته أن العائد من الاستثمار في السمعة مجدي جداً ونتائجه إيجابية على المنظمات في الأمد القريب والبعيد. وأكد أن السمعة الطيبة لأي منظمة تساعد بشكل كبير في إدارة الأزمات والتعافي منها بشكل أفضل. وأشار أن الموظفين هم جزء أساسي من سمعة منظماتهم ومن المهم أن تهتم بهم قياداتهم وتعمل على تحسبن بيئة عملهم. ‏وفي نهاية الملتقى شكر الأستاذ فيصل الظفيري رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد تراد على ما قدمه من معلومات ثرية في إدارة السمعة ومضربه من أمثلة واقعية لعدد من التجارب العالمية في هذا المجال. يشار إلى أن جمعية اتصال للعلاقات العامة هي جمعية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتعمل في محافظة الجبيل لخدمة العاملين في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في المنطقة الشرقية والمملكة بصفة عامة وقد أنشأت في يناير العام الماضي.