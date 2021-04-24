احدث الأخبار

جمعية اتصال تقيم ملتقى إدارة السمعة
المنطقة الشرقية
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستعرض أهمية (الحوار الأسري)
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية تنفذ 1292 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة
أبرز المواد
 لجنتا الشؤون الإسلامية والقضائية والصحية بمجلس الشورى تدرسان عدد من تقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية
أبرز المواد
 العنف الأسري تكشف تحركاتها بشأن فتاة حائل
منطقة حائل
 إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة في موعده
أبرز المواد
 نائب أمير ⁧‫حائل‬⁩ يزور مقر نادي الجبلين
منطقة حائل
 الجيش الإندونيسي يعلن العثور على حطام الغواصة الغارقة
أبرز المواد
 الحصيني : امطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على 9 مناطق
أبرز المواد
 أدلة دامغة جديدة تكشف “تعمد” إيران إسقاط الطائرة الأوكرانية
أبرز المواد
 اعتراف أمريكي مرتقب بإبادة الأرمن على يد تركيا العثمانية
أبرز المواد
 الكويت تعلق الرحلات الجوية مع الهند بسبب تفشي كورونا
أبرز المواد
جمعية اتصال تقيم ملتقى إدارة السمعة

جمعية اتصال تقيم ملتقى إدارة السمعة

المنطقة الشرقية
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستعرض أهمية (الحوار الأسري)

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستعرض أهمية (الحوار الأسري)

منطقة الرياض
أمانة الشرقية تنفذ 1292 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة

أمانة الشرقية تنفذ 1292 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة

أبرز المواد
لجنتا الشؤون الإسلامية والقضائية والصحية بمجلس الشورى تدرسان عدد من تقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية

لجنتا الشؤون الإسلامية والقضائية والصحية بمجلس الشورى تدرسان عدد من تقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية

أبرز المواد

جمعية اتصال تقيم ملتقى إدارة السمعة

جمعية اتصال تقيم ملتقى إدارة السمعة
http://almnatiq.net/?p=976056
المناطق - الجبيل

استضافت جمعية اتصال للعلاقات العامة يوم الخميس الماضي خبير إدارة السمعة العالمي السيد نيكولاس تراد  الذي تحدث بملتقى إدارة السمعة الذي نفذته الجمعية افتراضيا عبر التقنية بحضور عدد من المختصين والمختصات في العلاقات العامة والاتصال المؤسسي وأكد مدير الجمعية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن العطيشان على أهمية موضوع الملتقى وتأثيره المباشر على المنظمات والشركات وأشار إلى أن ضيف الملتقى يحمل خبرة كبيرة في هذا المجال حيث يشغل منصب المدير التنفيذي لمعهد السمعة العالمي وقدم محتوى مفيدا للعاملين في مجال الاتصال المؤسسي. وقد أكد السيد تراد في محاضرته أن العائد من الاستثمار في السمعة مجدي جداً ونتائجه إيجابية على المنظمات في الأمد القريب والبعيد. وأكد أن السمعة الطيبة لأي منظمة تساعد بشكل كبير في إدارة الأزمات والتعافي منها بشكل أفضل. وأشار أن الموظفين هم جزء أساسي من سمعة منظماتهم ومن المهم أن تهتم بهم قياداتهم وتعمل على تحسبن بيئة عملهم. ‏وفي نهاية الملتقى شكر الأستاذ فيصل الظفيري رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد تراد على ما قدمه من معلومات ثرية في إدارة السمعة ومضربه من أمثلة واقعية لعدد من التجارب العالمية في هذا المجال. يشار إلى أن جمعية اتصال للعلاقات العامة هي جمعية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتعمل في محافظة الجبيل لخدمة العاملين في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في المنطقة الشرقية والمملكة بصفة عامة وقد أنشأت في يناير العام الماضي.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تنفذ 1292 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة

أمانة الشرقية تنفذ 1292 جولة رقابية وتغلق 12مُنشأة
1615 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

1615 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
تعاون لنشر ثقافة التبرع وتحقيق التفاعل المجتمعي

تعاون لنشر ثقافة التبرع وتحقيق التفاعل المجتمعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*