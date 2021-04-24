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تعليقا على تهريب المخدرات من بلاده للسعودية

سفير لبنان بالمملكة :” لسنا في موسم جني الرمان”..

سفير لبنان بالمملكة :” لسنا في موسم جني الرمان”..
http://almnatiq.net/?p=976063
المناطق - الرياض

قال السفير اللبناني لدى المملكة، فوزي كبارة، إنه بلاده ستكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلاً.

وأضاف أن تهريب المخدرات يسيء إلى سمعة لبنان، وأن العصابات المهربة لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته، مشيرًا في حديثه لقناة “الإخبارية”، إلى أهمية استكمال التحقيق لمعرفة من يقف وراء عمليات التهريب.

وأكد أن لبنان ليس مصدر التهريب، وأن الوقت الحالي لا يعتبر موسمًا لجني الرمان، داعيًا القوى الأمنية للضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات.

وكانت المملكة قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد المقبل، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.

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