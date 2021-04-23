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المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية على منطقة نجران

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=976067
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة العاشرة مساءً.

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