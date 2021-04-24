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أمير منطقة مكة المكرمة يرعى أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم بجامعة “المؤسس” غدا الأحد

أمير منطقة مكة المكرمة يرعى أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم بجامعة “المؤسس” غدا الأحد
http://almnatiq.net/?p=976073
المناطق - مكة المكرمة

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تطلق غدا الأحد جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وبالتعاون مع أوقاف نورة الملاحي هاكاثون للقرآن الكريم عن بعد بعنوان “برمجان القرآن الكريم” والذي يعد الأول من نوعه على مستوى السعودية في تعليم القرآن الكريم.

وسيتم تدشن الموقع الرسمي للهاكاثون بالإضافة إلى مسابقة التطبيقات والبرامج الإلكترونية حيث تم رصد جوائز مالية وسيتم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي والذي من المزمع إقامته في شهر شوال المقبل.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن الهاكثون والذي يحظى برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، يسعى إلى استقطاب المختصين في الحلول البرمجية والتطبيقات والمنصات مع المهتمين بالقرآن الكريم على المستوى التخصصي وذلك بهدف إيجاد حلول تقنية علمية قابلة للتنفيذ تخدم القرآن الكريم في مجالات قراءته وحفظه وتعلمه وتعليمه، بالإضافة إلى تقديم لقاءات علمية واستشارية وإرشادية، وذلك للتحول إلى العمل المؤسسي والإسهام في ربط المسلمين بكتاب الله تعالى.

وبين عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن الهاكاثون هو ثمرة للاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين الجامعة وأوقاف نورة الملاحي، والعديد من القطاعات الحكومية والخيرية المعنية، وافاد بانه ستكون هناك العديد من لبرامج والورش العلمية التي تخدم القرآن الكريم، والارتقاء بمستوى المبادرات التقنية المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وتعليمه.

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