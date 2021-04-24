احدث الأخبار

هيئة المسجد الحرام توجيه وإحسان وفق ضوابط منهج الوسطية والاعتدال
أبرز المواد
 زعيم ميليشيا عراقية يهدد واشنطن: سنستخدم الطريقة الأفغانية
أبرز المواد
 صناعة الذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية تحمل إرثًا تاريخياً يتوارثه الأبناء
المنطقة الشرقية
 فريق خبراء صيني إلى مصر.. والمهمة: تصنيع 40 مليون جرعة لقاح
أبرز المواد
 أمطار على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 أمير منطقة مكة المكرمة يرعى أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم بجامعة “المؤسس” غدا الأحد
منطقة مكة المكرمة
 الجيش اليمني يسقط ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو مواقعه بمأرب وتعز
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
 سفير لبنان بالمملكة :” لسنا في موسم جني الرمان”..
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 1072 حالة إصابة بكورونا..
أبرز المواد
 جمعية اتصال تقيم ملتقى إدارة السمعة
المنطقة الشرقية
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستعرض أهمية (الحوار الأسري)
منطقة الرياض
هيئة المسجد الحرام توجيه وإحسان وفق ضوابط منهج الوسطية والاعتدال

هيئة المسجد الحرام توجيه وإحسان وفق ضوابط منهج الوسطية والاعتدال

أبرز المواد
زعيم ميليشيا عراقية يهدد واشنطن: سنستخدم الطريقة الأفغانية

زعيم ميليشيا عراقية يهدد واشنطن: سنستخدم الطريقة الأفغانية

أبرز المواد
صناعة الذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية تحمل إرثًا تاريخياً يتوارثه الأبناء

صناعة الذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية تحمل إرثًا تاريخياً يتوارثه الأبناء

المنطقة الشرقية
فريق خبراء صيني إلى مصر.. والمهمة: تصنيع 40 مليون جرعة لقاح

فريق خبراء صيني إلى مصر.. والمهمة: تصنيع 40 مليون جرعة لقاح

أبرز المواد

فريق خبراء صيني إلى مصر.. والمهمة: تصنيع 40 مليون جرعة لقاح

فريق خبراء صيني إلى مصر.. والمهمة: تصنيع 40 مليون جرعة لقاح
http://almnatiq.net/?p=976079
المناطق - وكالات

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن فريقا من الخبراء الصينيين سيصلون القاهرة خلال أيام، من أجل البدء في تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الوزيرة في مؤتمر صحفي، السبت، عن توقيع اتفاقيتين بين شركة “فاكسيرا” المصرية لإنتاج اللقاحات، وشركة “سينوفاك” الصينية للمستحضرات الحيوية، من أجل تصنيع لقاح كورونا في مصر.

وقالت إنه الاتفاقيتين سينتج عنهما تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لـ”كوفيد 19″ محليا، بهدف تغطية احتياجات مصر وإفريقيا.

كما أكدت هالة زايد أنها اجتمعت مع السفير الروسي في القاهرة، لبحث إمكانية تصنيع لقاح “سبوتنك في” الروسي محليا، بعد أن تم اعتماده من جانب السلطات الصحية المصرية.

وقالت: “تم تجهيز مصنع لقاحات تابع لفاكسيرا لزيادة الإنتاج إلى 100 مليون جرعة سنويا”.

وأوضحت أن “الدول المصنعة للقاحات من حقها تفضيل شعوبها، وهذا سبب تأخر وصول اللقاحات إلى مختلف دول العالم”.

لكن من جهة أخرى، انتقدت الوزيرة “عزوف” الأطقم الطبية والمواطنين عن تسجيل طلبات تلقي اللقاحات، بعد أسابيع من توافرها في المراكز الصحية.

واعتبرت أنه “ليست لدينا رفاهية للتردد في تلقي اللقاح”، داعية إلى سرعة الحصول عليه.

والجمعة سجلت الوزارة 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة، مقارنة مع 872 حالة و48 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان، إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 220658، من ضمنهم 166024 حالات تم شفاؤها، و12959 وفاة”.

روابط ذات صلة

هيئة المسجد الحرام توجيه وإحسان وفق ضوابط منهج الوسطية والاعتدال

هيئة المسجد الحرام توجيه وإحسان وفق ضوابط منهج الوسطية والاعتدال
زعيم ميليشيا عراقية يهدد واشنطن: سنستخدم الطريقة الأفغانية

زعيم ميليشيا عراقية يهدد واشنطن: سنستخدم الطريقة الأفغانية
الجيش اليمني يسقط ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو مواقعه بمأرب وتعز

الجيش اليمني يسقط ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو مواقعه بمأرب وتعز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*